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В некоторых городах и районах продолжает идти снег

В некоторых городах и районах продолжает идти снег Скорость северо-западного ветра снизилась в Баку до 10-14 м/с, на Абшероне до 18-23 м/с
Экология
24 февраля 2021 г. 21:46
В некоторых городах и районах продолжает идти снег

По данным на 20:00 24 февраля, в Агстафе, Балакене, Огузе, Габале, Шамахе, Гусаре, Алтыагадже, Гяндже, Товузе, Агдаме, Тертере, Джейранчеле, Нефтчале, Астаре, Барде, Бейлагане, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Зардабе, Кюрдамире, Исмаиллы, Нафталане, Загатале, Губе, Маразе, Джафархане, Сальяне, Имишли, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Набране, Агсу, Мингячевире, Хачмазе, Шамкире продолжает идти снег.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Скорость северо-западного ветра снизилась в Баку до 10-14 м/с, на Абшероне до 18-23 м/с. По данным со станции "Нефтяные Камни" высота волн на Каспии составляет 5,4 метра.

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