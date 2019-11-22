В некоторых домах торжеств Баку запретили использование мангалов

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели повторные мониторинги в объектах общепита в связи с выбросом в воздух дыма и распространением запахов.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе мониторингов было установлено, что несмотря на наличие очистительных установок в домах торжеств "Amor", "Mələk Palace", "Grace Hall", "Ayla", "Monte Karlo", "Madonna", "Al saray", "Səbinə", "Həyat Hall" и "Piano", осуществляющих деятельность в Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском и Сабунчинском районах столицы, из-за несвоевременного техобслуживания и чистки фильтров содержание загрязняющих веществ в воздухе превышает норму.

Руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова сообщила, что в отношении владельцев названных объектов составлены протоколы, принято решение об ограничении использования мангалов в объектах: "С целью обеспечения исполнения решений документы направлены в отделы исполнения и пробации".

Представитель МЭПР отметила, что владельцы большинства объектов полагают, что дело заканчивается монтажом очистительных установок, не придают значения регулярной замене фильтров: "В будущем в объектах, загрязняющих воздух, будет накладываться ограничение на использование мангалов. Разбирательства и мониторинги продолжаются".