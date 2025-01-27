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В Нефтчале задержаны браконьеры

В Нефтчале задержаны браконьеры В Нефтчалинском районе задержаны браконьеры.
Экология
27 января 2025 г. 14:14
В Нефтчале задержаны браконьеры

В Нефтчалинском районе задержаны браконьеры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности.

В числе задержанных жители села Дёрдляр Агакиши Гулиев и Юсиф Алиев, жители села Татармехле Хаял Велиев, Афган Газиев и Видади Искендеров, житель села Абасаллы Васиф Джабраилов, а также житель Баку Назим Рзаев.

У них были изъяты охотничьи ружья, а также туши кабана и диких птиц.

В отношении нарушителей составлены протоколы, приняты соответствующие меры в рамках закона.

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