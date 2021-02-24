В настоящее время в Баку наблюдается 6-градусный мороз

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана распространила информацию о фактических погодных условиях, наблюдаемых на территории страны на 15:00.

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана распространила информацию о фактических погодных условиях, наблюдаемых на территории страны на 15:00.

Как сообщили Report в службе, в Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Шамахе, Исмаиллы, Грызе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агсу, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и в Набрани выпал снег.

Согласно сообщению, высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) достигла 47 сантиметров, Шахдаге - 27, в Лерике - 16, в Грызе - 14, в Гядабее - 12, в Халтане, Агсу и Шамахе - 11, в Исмаиллы - 10, в Мярязи - 9, в Гусаре - 8, в Губе – 7, в Кишчае (Шеки) - 6, в Лянкяране, Алтыагадже и Шабране - 4, в Хыналыге, Огузе и Габале - 3, в Гёйчае и Астаре - 2, в Шеки, Хачмазе, Зардабе и Ярдымлы - 1, в Баку - 23, в Сумгайыте - 8, в Биня – 7 и в Маштаге - 5 сантиметров.

Преобладал северо-западный ветер, временами усиливающийся до 28 метров в секунду в Нефтчале, в Нафталане - 24, в Сальяне - 23, в Гаджигабуле и Джейранчёле - 20, в Мингячевире и Тертере - 18, в Агстафе, Хачмазе, Бейлагане и Товузе - 16, в Билясуваре - 15, на острове Гум и в Маштаге - 28, на Нефтяных Камнях - 25, в Пираллахи и Баку - 25, в Сумгайыте - 23, в Биня – 22 и на острове Чилов – 21 метр в секунду.

Согласно информации, полученной с метеорологической станции Нефтяные Камни, высота волны достигла 6,4 метра.

В настоящее время в Баку наблюдается 6-градусный мороз.