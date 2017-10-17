В Насиминском районе мусорные баки расставлены на пути учеников

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку, на территории 4-го микрорайона на улицах Мирмахмуда Кязымовского (бывая ул. Джавадхана) и Гусейна Сеидзаде серьезное недовольство жильцов вызвали мусорные баки.

Как сообщил Report один из проживающих на этой территории жильцов, баки, куда выбрасывали бытовые отходы жильцы нескольких домов по улице Мирмахмуда Кязымовского, перемещены с бывшего места к стене одного из маркетов.

Это ежедневно вынуждает посещающих этот продуктовый магазин или просто проходящих мимо граждан дышать зловониями. Более того, люди вынуждены наступать на вытекающие из баков зловонные воды. Это приводит к заносу микробов, бактерий в дома, школьные классы.

Такая плачевная ситуация наблюдается и на улице Гусейна Сеидзаде в окрестностях полной средней школы №5 города Баку.

В жилищно-коммунальной эксплуатационной зоне в связи с ситуацией Report сообщили, что места установки мусорных баков изменены по поручению Исполнительной власти города Баку: "Баки поставили там, куда нам сказали".

Получить комментарии по поводу данной ситуации у начальника жилищно-коммунальной эксплуатационной зоны не удалось.

Начальник санитарно-гигиенического отдела Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Зияддин Кязымов сообщил Report, что размещение мусорных баков должно быть соответственно на расстоянии 40-100 м.

По его словам, с целью защиты окружающей среды емкости и площадки размещения отходов должны всегда содержаться в чистоте и порядке: "Емкости независимо от степени заполнения должны систематически очищаться. В местах, где емкости расположены близ торговых объектов или впритык к ним, не допускается размещение или складирование продуктовых запасов".