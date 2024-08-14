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В Нахчыване установят десять зарядных станций для электромобилей

В Нахчыване установят десять зарядных станций для электромобилей В Нахчыване на начальном этапе установят 10 электрических зарядных станций.
Экология
14 августа 2024 г. 23:30
В Нахчыване установят десять зарядных станций для электромобилей

В Нахчыване на начальном этапе установят 10 зарядных станций для электромобилей.

Как передает местное Report, об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов автономной республики Ханлар Мустафаев.

"За 6 месяцев этого года 61,1% от общего объема полученной в Автономной Республике энергии, было обеспечено за счет солнечных и гидроэлектростанций. Это выгодно с экологической точки зрения. В Нахчыване на начальном этапе планируется закупка и установка 10 электрических зарядных станций для электромобилей. Частные компании также будут вовлечены в этот процесс," - отметил министр.

По его словам, в 2025 году в Нахчыване будет установлена радиолокационная система “доплер”, которая заранее, за 3 часа, способна предоставлять точную информацию о надвигающихся стихийных бедствиях, градах, наводнениях, порывистых ветрах, осадках ливневого характера.

"В этом году планируется приобрести и установить 2 агрометеорологические станции в Ордубадском и Кенгерлинском районах, а также привлечение инвестиций для разработки пяти рудных месторождений Автономной Республики", - сказал X.Мустафаев.

Он добавил, что в текущем году также предусмотрены мероприятия по озеленению на площади 550 га Нахчыванской АР, весной озеленение проведено уже на 431,6 га (79%) территории.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 10 elektrik doldurucu stansiya quraşdırılacaq

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