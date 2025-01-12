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В Нахчыване и горных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -8°С

В Нахчыване и горных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -8°С В Нахчыванской АР и горных районах Азербайджана температура воздуха опускалась до 8 градусов мороза.
Экология
12 января 2025 г. 11:22
В Нахчыване и горных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -8°С

В Нахчыванской АР и горных районах Азербайджана температура воздуха опускалась до 8 градусов мороза.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 9:00, порывы западного ветра в Гобустане достигали 16 м/с.

В Сумгайыте, Пираллахы, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Нахчыване, Губе, Шабране наблюдался туман, дальность видимости не превышала 200 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 7 градусов тепла, в низменных районах -1 до +5, в Нахчыванской АР и горных районах зафиксировано до -8°С.

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