В Нахчыване и горных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -8°С

В Нахчыванской АР и горных районах Азербайджана температура воздуха опускалась до 8 градусов мороза.

В Нахчыванской АР и горных районах Азербайджана температура воздуха опускалась до 8 градусов мороза.

Как передает Report , об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 9:00, порывы западного ветра в Гобустане достигали 16 м/с.

В Сумгайыте, Пираллахы, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Нахчыване, Губе, Шабране наблюдался туман, дальность видимости не превышала 200 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 7 градусов тепла, в низменных районах -1 до +5, в Нахчыванской АР и горных районах зафиксировано до -8°С.