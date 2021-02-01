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В Национальных парках пройдет день "открытых дверей"

В Национальных парках пройдет день "открытых дверей" Сотрудница службы пригласила желающих понаблюдать за птицами и увидеть захватывающие красоты природы посетить национальные парки
Экология
1 февраля 2021 г. 14:43
В Национальных парках пройдет день открытых дверей

В связи со Всемирным днем водно-болотных угодий 2 февраля в Национальных парках Ширвана, Гызылагаджа и Аггёля пройдет день "открытых дверей", посетители будут освобождены от платы за вход.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудница Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

Она отметила, что в Азербайджане имеются водно-болотные угодья общей площадью более 200 тыс. гектаров, на этих территориях в период зимовки слетаются более 100 тыс. различных видов птиц: "С целью эффективного использования и сохранения водно-болотных угодий 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар была подписана конвенция о водно-болотных угодьях и с тех пор 2 февраля отмечается как "Всемирный день водно-болотных угодий". Заливы Большой и Малой Гызылагадж, Аггёль Азербайджана внесены в "Рамсарский список" как важные водно-болотные угодья".

Сотрудница службы пригласила желающих понаблюдать за птицами и увидеть захватывающие красоты природы посетить национальные парки.

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Версия на азербайджанском языке Milli parklarda “açıq qapı” günü keçiriləcək

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