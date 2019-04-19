В связи с Днем заповедников и национальных парков (Марш парков) 20-21 апреля в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей. Вход для посетителей будет свободным в Абшеронский, Ширванский, Аггёльский, Гирканский, Гёйгёльский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Гызылагаджский и Зангезурский национальные парки.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, что национальные парки страны обладают богатым разнообразием ландшафтных комплексов. Посетив национальные парки, можно будет подробно ознакомиться с флорой и фауной и получить подробную информацию о природных объектах.