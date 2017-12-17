В Москве установлен второй за сутки температурный рекорд

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Погода в Москве второй раз за сутки побила абсолютный рекорд температуры за весь период наблюдений.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Сегодня был побит рекорд. За весь период наблюдений 17 декабря самая высокая температура фиксировалась в +6,4°С. Но сегодня в 09.00 и 10.00 в Москве температура была +8°С. Аномалия температуры составляет 11°С выше нормы. Это невероятно теплая погода: середина декабря по климатической погоде соответствует середине апреля», — сказал Вильфанд.