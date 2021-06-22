В Москве побит более чем столетний температурный рекорд

В Москве установлен температурный рекорд в плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году

В Москве установлен температурный рекорд в плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22 июня не было 142 года", - сообщил он.

Он уточнил, что эта самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года.

"Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7", — добавил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, жара в столице РФ начать спадать на следующей неделе.