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В Москве побит более чем столетний температурный рекорд

В Москве побит более чем столетний температурный рекорд В Москве установлен температурный рекорд в плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году
Экология
22 июня 2021 г. 14:12
В Москве побит более чем столетний температурный рекорд

В Москве установлен температурный рекорд в плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22 июня не было 142 года", - сообщил он.

Он уточнил, что эта самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года.

"Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7", — добавил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, жара в столице РФ начать спадать на следующей неделе.

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