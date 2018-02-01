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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве экологии и природных ресурсов состоялось заседание коллегии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Здесь были намечены и обсуждены предстоящие задачи министерства экологии и природных ресурсов.

Выступивший министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров отметил, что глава государства Ильхам Алиев постоянно держит в центре внимания вопросы экологии и охраны окружающей среды и поддерживает проводимые в стране работы в этом направлении.

Отделам экологии и природных ресурсов поручили усилить борьбу против экологических правонарушений.

Затем обсудили стоящие на повестке вопросы, были заслушаны доклады об итогах 2017 года и предстоящих задачах.

На заседании коллегии также утвердили план работы и производственный план на 2018 год.