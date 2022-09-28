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В Министерстве экологии и природных ресурсов произошли кадровые перестановки

В Министерстве экологии и природных ресурсов произошли кадровые перестановки В ООО "Təhlükəli Tullantılar", принадлежащем Министерству экологии и природных ресурсов, назначен новый директор.
Экология
28 сентября 2022 г. 17:40
В Министерстве экологии и природных ресурсов произошли кадровые перестановки
Report

В ООО "Təhlükəli Tullantılar", принадлежащем Министерству экологии и природных ресурсов, назначен новый директор.

Как сообщает Report, новым директором является Мубариз Ширинов, который сменил Намига Ханкишиева.

Напомним, что "Təhlükəli Tullantılar" были созданы в 2004 году на территории города Сумгайыт с целью обеззараживания земель, загрязненных ртутью. Компания с уставным капиталом 200 манат также занимается обезвреживанием и утилизацией отходов, которые могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека на территории страны.

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