В Минэкологии рассказали о фактической и прогнозируемой погоде в Азербайджане

На территории Азербайджана 27 августа наблюдается погода без осадков.

На территории Азербайджана 27 августа наблюдается погода без осадков.

Об этом Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что проливные дожди в Габалинском, Гахском, Шекинском, Тертерском, Лерикском, Астаринском, Балакенском, Губинском, Гусарском, Имишлинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Билясуварском, Ярдымлинском и Исмаиллинском районах прекратились к утру воскресенья.

Согласно информации на 16:00, на территории страны наблюдалась погода без осадков.

"В настоящее время температура воздуха в Исмаиллинском районе составляет 25 градусов тепла, в Гёйчайском районе - 30 градусов, в Габалинском районе - 25 градусов, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 30 градусов, в Нахчыванской АР - до 29 градусов, в низменных районах - до 31 градуса, в горных районах - 23 градуса.

Сегодня и завтра в большинстве регионов погода будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах в дневное время возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируется умеренный южный ветер", - добавили в ведомстве.