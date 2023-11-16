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В Минэкологии призвали отдавать приоритет проектам в области "зеленой" энергетики

В Минэкологии призвали отдавать приоритет проектам в области "зеленой" энергетики В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана призвали отдавать приоритетное значение мерам по сокращению выбросов в углеродоемких отраслях и проектам в области "зеленой" энергетики.
Экология
16 ноября 2023 г. 11:46
В Минэкологии призвали отдавать приоритет проектам в области зеленой энергетики

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана призвали отдавать приоритетное значение мерам по сокращению выбросов в углеродоемких отраслях и проектам в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступила заместитель министра Умайра Тагиева на проходящем в Баку II Бакинском форуме "Устойчивое финансирование и инвестиции".

"Климатическое финансирование, являющееся основой перехода к низкоуглеродному, устойчивому будущему, играет важную роль в реализации программы "зеленого" развития. Направляя инвестиции в возобновляемые источники энергии, устойчивую инфраструктуру и адаптированное к климату сельское хозяйство, мы можем не только снизить негативные последствия изменений климата, но и способствовать экономической стабильности и созданию новых рабочих мест", - сказала Тагиева.

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Версия на английском языке Azerbaijani ministry urges to prioritize green energy projects
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanda "yaşıl enerji" layihələri prioritetləşdirilməlidir"

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