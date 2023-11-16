В Минэкологии призвали отдавать приоритет проектам в области "зеленой" энергетики

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана призвали отдавать приоритетное значение мерам по сокращению выбросов в углеродоемких отраслях и проектам в области "зеленой" энергетики.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана призвали отдавать приоритетное значение мерам по сокращению выбросов в углеродоемких отраслях и проектам в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступила заместитель министра Умайра Тагиева на проходящем в Баку II Бакинском форуме "Устойчивое финансирование и инвестиции".

"Климатическое финансирование, являющееся основой перехода к низкоуглеродному, устойчивому будущему, играет важную роль в реализации программы "зеленого" развития. Направляя инвестиции в возобновляемые источники энергии, устойчивую инфраструктуру и адаптированное к климату сельское хозяйство, мы можем не только снизить негативные последствия изменений климата, но и способствовать экономической стабильности и созданию новых рабочих мест", - сказала Тагиева.