В Минэкологии осудили поджог лесов Лачына и Ходжалы армянами

"Поджог лесов армянами в Лачыне и Ходжалы расцениваем как преступление против природы и экологический террор".
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По его словам, к сожалению, сегодня мы являемся очевидцами продолжения экологического террора Армении против Азербайджана.
"Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, продолжают осуществлять акт экологического террора против нашей природы и природных ресурсов, человечества в целом. Тот факт, что армяне, не ограничиваясь сожжением лесов Джебраила, Зангилана, Губадлы, Кельбаджара, города Шуша в период оккупации, теперь преднамеренно наносят вред окружающей среде путем поджога наших лесных участков на территории Ходжалы и Лачина, является прямым подтверждением их враждебного отношения к природе нашей страны. Тем самым они показывают, что эти территории им не принадлежат. Этот инцидент будет детально расследован нами, а имеющимся фактам будет дана оценка в соответствии с международным правом", - сказал он.