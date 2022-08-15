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В Минэкологии осудили поджог лесов Лачына и Ходжалы армянами

В Минэкологии осудили поджог лесов Лачына и Ходжалы армянами "Решительно осуждаем отраженное на распространившихся в последние дни кадрах, где армяне поджигают леса Лачына и Ходжалы, расцениваем эти действия как преступление против природы и экологический террор".
Экология
15 августа 2022 г. 21:06
В Минэкологии осудили поджог лесов Лачына и Ходжалы армянами

"Поджог лесов армянами в Лачыне и Ходжалы расцениваем как преступление против природы и экологический террор".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

По его словам, к сожалению, сегодня мы являемся очевидцами продолжения экологического террора Армении против Азербайджана.

"Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, продолжают осуществлять акт экологического террора против нашей природы и природных ресурсов, человечества в целом. Тот факт, что армяне, не ограничиваясь сожжением лесов Джебраила, Зангилана, Губадлы, Кельбаджара, города Шуша в период оккупации, теперь преднамеренно наносят вред окружающей среде путем поджога наших лесных участков на территории Ходжалы и Лачина, является прямым подтверждением их враждебного отношения к природе нашей страны. Тем самым они показывают, что эти территории им не принадлежат. Этот инцидент будет детально расследован нами, а имеющимся фактам будет дана оценка в соответствии с международным правом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ETSN ermənilərin Laçın və Xocalı meşələrini yandırmasını pisləyib

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