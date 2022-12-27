В Минэкологии обсудили реализацию I Госпрограммы по Великому возвращению

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялось заседание коллегии, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам на 2023 год.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялось заседание коллегии, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам на 2023 год.

Об этом Report сообщили в МЭПР.

Отмечено, что на заседании были обсуждены работы по восстановлению гидрометеорологической сети на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, работы, связанные с системой раннего предупреждения, меры, направленные на лесовосстановление и создание новых зеленых насаждений, а также работа, которая будет проводиться в связи с реализацией “I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики”, а также были заслушаны отчеты об итогах года.