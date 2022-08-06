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В Минэкологии назвали причину дачи разрешения на ловлю угря

В Минэкологии назвали причину дачи разрешения на ловлю угря Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в "Правила охоты на рыбу и другие водные биоресурсы". Перечень документов, необходимых для квоты на ловлю, адаптирован к Закону Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".
Экология
6 августа 2022 г. 14:13
В Минэкологии назвали причину дачи разрешения на ловлю угря

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в "Правила охоты на рыбу и другие водные биоресурсы". Перечень документов, необходимых для квоты на ловлю, адаптирован к Закону Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Об этом сказал Report директор Научно-исследовательского центра биологических ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов, доктор биологических наук, профессор Мехман Ахундов.

По его словам, нововведениями срок приема заявлений на получение квоты по новым правилам продлен до 1 апреля, что приведет к увеличению числа заявителей и более эффективному использованию квот субъектами.

"С другой стороны, если раньше ловля рыб во всех мелиоративных коллекторах разрешалась на протяжении всего года, теперь введен запрет на ловлю рыбы с 1 мая по 1 сентября. Это создаст условия для нереста молоди, которая в соответствующий период мигрирует к коллекторам и, как следствие, послужит увеличению поголовья рыбы", - подчеркнул профессор.

Он добавил, что по новым правилам разрешены использование пелагических сетей разной глубины для лова кильки, а также промышленная ловля угря в Куре и мелиоративных коллекторах, поскольку данный вид был удален из "Красной книги".

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