В Минэкологии Азербайджана призвали население следить за прогнозами синоптиков

Предупреждения о прогнозируемой погоде призваны защитить нас от негативных последствий и позволяют населению своевременно получать информацию о возможной опасности, обезопасить себя и своих близких.

Предупреждения о прогнозируемой погоде призваны защитить нас от негативных последствий и позволяют населению своевременно получать информацию о возможной опасности, обезопасить себя и своих близких.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она напомнила, что сегодня и завтра, согласно прогнозам синоптиков, в нескольких районах страны пройдут сильные дожди, реки выйдут из берегов.

"Следует принимать во внимание предупреждения гидрометеорологов о возможности паводков, а также учесть опасность нахождения в речных долинах и вблизи них на фоне возможных селей. К сожалению, люди порой не воспринимают всерьез опасность во время паводков и селей. Следует помнить, что селевые потоки в любой момент могут сменить направление и привести к непредвиденным последствиям.

Предупреждения о прогнозируемой погоде призваны защитить нас от негативных последствий и позволяют населению своевременно получать информацию о возможной опасности, обезопасить себя и своих близких. Постоянное информирование об ожидаемой погоде и предупреждения преследуют именно эту цель. Поэтому рекомендуем гражданам пристально следить за регулярно обновляемой информацией о погоде", - добавила И.Ибрагимова.