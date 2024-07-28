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В Минэкологии Азербайджана призвали население следить за прогнозами синоптиков

В Минэкологии Азербайджана призвали население следить за прогнозами синоптиков Предупреждения о прогнозируемой погоде призваны защитить нас от негативных последствий и позволяют населению своевременно получать информацию о возможной опасности, обезопасить себя и своих близких.
Экология
28 июля 2024 г. 16:28
В Минэкологии Азербайджана призвали население следить за прогнозами синоптиков

Предупреждения о прогнозируемой погоде призваны защитить нас от негативных последствий и позволяют населению своевременно получать информацию о возможной опасности, обезопасить себя и своих близких.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она напомнила, что сегодня и завтра, согласно прогнозам синоптиков, в нескольких районах страны пройдут сильные дожди, реки выйдут из берегов.

"Следует принимать во внимание предупреждения гидрометеорологов о возможности паводков, а также учесть опасность нахождения в речных долинах и вблизи них на фоне возможных селей. К сожалению, люди порой не воспринимают всерьез опасность во время паводков и селей. Следует помнить, что селевые потоки в любой момент могут сменить направление и привести к непредвиденным последствиям.

Предупреждения о прогнозируемой погоде призваны защитить нас от негативных последствий и позволяют населению своевременно получать информацию о возможной опасности, обезопасить себя и своих близких. Постоянное информирование об ожидаемой погоде и предупреждения преследуют именно эту цель. Поэтому рекомендуем гражданам пристально следить за регулярно обновляемой информацией о погоде", - добавила И.Ибрагимова.

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