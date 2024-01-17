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В Милли Меджлисе обсудят экологическую ситуацию в Карабахе и Восточном Зангезуре

В Милли Меджлисе обсудят экологическую ситуацию в Карабахе и Восточном Зангезуре Состоится круглый стол, посвященный экологическому состоянию Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Экология
17 января 2024 г. 12:29
В Милли Меджлисе обсудят экологическую ситуацию в Карабахе и Восточном Зангезуре

Состоится круглый стол, посвященный экологическому состоянию Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии в рамках весенней сессии.

В то же время, в рамках COP29 в Баку запланированы слушания по управлению выбросами в атмосферу, участие в совместном мониторинге биоресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, совместные обсуждения, связанные с текущим состоянием и восстановлением озера Гаджигабул.

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Версия на английском языке Ecological situation in Karabakh and East Zangazur to be discussed
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ekoloji vəziyyət müzakirə ediləcək

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