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В международные организации направлено обращение в связи с загрязнением реки Охчучай

В международные организации направлено обращение в связи с загрязнением реки Охчучай Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана (ССМОА), являющийся крупнейшей студенческой организацией на Южном Кавказе и объединяющий в себе 101 студенческую молодежную организацию (СМО), функционирующую в высших и средних учебных заведениях, от
Экология
3 июля 2021 г. 14:51
В международные организации направлено обращение в связи с загрязнением реки Охчучай

Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана (ССМОА), являющийся крупнейшей студенческой организацией на Южном Кавказе и объединяющий в себе 101 студенческую молодежную организацию (СМО), функционирующую в высших и средних учебных заведениях, от имени всех студентов и СМО Азербайджана выступил с заявлением о загрязнении реки Охчучай Арменией.

Как сообщает Report, в заявлении, ссылаясь на мониторинг, проведенный Министерством экологии и природных ресурсов в Охчучае, отмечается, что превышение нормы содержания тяжелых металлов и сильное загрязнение этой реки создают серьезную угрозу биоресурсам, местному населению и экосистеме Араза, Куры и Каспийского моря.

Было подчеркнуто, что Армения не подписала и не выполнила добровольно Хельсинкскую Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Заявление, написанное на английском языке, было направлено Союзом в международные организации, действующие в сфере охраны окружающей среды.

В обращении международным организациям было предложено занять более решительную позицию в этом вопросе.

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