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В МЭПР прошло мероприятие "От Национального спасения к Славной победе"

В МЭПР прошло мероприятие "От Национального спасения к Славной победе" В МЭПР прошло мероприятие "От Национального спасения к Славной победе"
Экология
11 июня 2025 г. 18:02
В МЭПР прошло мероприятие От Национального спасения к Славной победе

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) прошло мероприятие, посвященное 15 июня - Дню национального спасения.

Как сообщает Report, на мероприятии под названием "От Национального спасения к Славной победе", организованном Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) и МЭПР, была подчеркнута важность Дня национального спасения в истории независимости Азербайджана.

Были отмечены заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом.

В конце мероприятия сотрудникам министерства, недавно принятым в ряды ПЕА, были вручены членские билеты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоETSN-də "Milli Qurtuluşdan-Şanlı Zəfərə Doğru" adlı tədbir keçirilib

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