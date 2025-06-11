В МЭПР прошло мероприятие "От Национального спасения к Славной победе"

В МЭПР прошло мероприятие "От Национального спасения к Славной победе"

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) прошло мероприятие, посвященное 15 июня - Дню национального спасения.

Как сообщает Report, на мероприятии под названием "От Национального спасения к Славной победе", организованном Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) и МЭПР, была подчеркнута важность Дня национального спасения в истории независимости Азербайджана.

Были отмечены заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом.

В конце мероприятия сотрудникам министерства, недавно принятым в ряды ПЕА, были вручены членские билеты.