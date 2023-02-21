В Масаллы в реку Виляш выпустили 87 тысяч мальков рыб

В Масаллинском районе в реку Виляш выпущено 87 тыс. мальков сазана, толстолобика и белого амура.

В Масаллинском районе в реку Виляш выпущено 87 тыс. мальков сазана, толстолобика и белого амура.

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие прошло с участием сотрудников Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов, отдела водной полиции Министерства внутренних дел и представителей Службы Asan.

По словам начальника Службы охраны биоразнообразия Фирудина Алиева, в прошлом году в естественные водоемы было выпущено 5 млн 500 тысяч мальков рыб: "В этом году планируется довести эту цифру до 6 млн. Подобные мероприятия предполагается реализовать и на освобожденных от оккупации территориях".