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В Масаллы в реку Виляш выпустили 87 тысяч мальков рыб

В Масаллы в реку Виляш выпустили 87 тысяч мальков рыб В Масаллинском районе в реку Виляш выпущено 87 тыс. мальков сазана, толстолобика и белого амура.
Экология
21 февраля 2023 г. 18:01
В Масаллы в реку Виляш выпустили 87 тысяч мальков рыб

В Масаллинском районе в реку Виляш выпущено 87 тыс. мальков сазана, толстолобика и белого амура.

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие прошло с участием сотрудников Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов, отдела водной полиции Министерства внутренних дел и представителей Службы Asan.

По словам начальника Службы охраны биоразнообразия Фирудина Алиева, в прошлом году в естественные водоемы было выпущено 5 млн 500 тысяч мальков рыб: "В этом году планируется довести эту цифру до 6 млн. Подобные мероприятия предполагается реализовать и на освобожденных от оккупации территориях".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda Viləş çayına 87 min balıq körpəsi buraxılıb

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