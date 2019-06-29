​В Лянкяране потушили лесной пожар - ОБНОВЛЕНО

28 июня в результате удара молнии в Гирканском национальном парке в горной местности зарегистрированы пожары.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, пожар был в скором времени потушен при помощи сотрудников национального парка и жителей села Гагиран.
На территории сгорело только сухое травяное покрытие, деревья не пострадали.
МЭПР выражает благодарность жителям села Гагиран за поддержку и помощь сотрудникам министерства в тушении пожара, и просит граждан осторожно обращаться с огнем на природе, следовать правилам пожарной безопасности.
*** 15:15
В Лянкяранском районе начался пожар на лесной территории.
Как сообщает Южный центр Report, в лес ударила молния, спровоцировавшая пожар.
К месту пожара не может подняться техника, из-за плотности лесного покрова есть опасность распространения огня.
В настоящее время на месте находятся работники органов местного управления и лесного хозяйства. Также к тушению пожара привлечены 2 пожарные машины.
Сообщается, что территория относится в Гирканскому национальному парку.
Valeh DadaşovАвтор новости