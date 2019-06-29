​В Лянкяране потушили лесной пожар - ОБНОВЛЕНО

28 июня в результате удара молнии в Гирканском национальном парке в горной местности зарегистрированы пожары.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, пожар был в скором времени потушен при помощи сотрудников национального парка и жителей села Гагиран.

На территории сгорело только сухое травяное покрытие, деревья не пострадали.

МЭПР выражает благодарность жителям села Гагиран за поддержку и помощь сотрудникам министерства в тушении пожара, и просит граждан осторожно обращаться с огнем на природе, следовать правилам пожарной безопасности.

*** 15:15

В Лянкяранском районе начался пожар на лесной территории.

Как сообщает Южный центр Report, в лес ударила молния, спровоцировавшая пожар.

К месту пожара не может подняться техника, из-за плотности лесного покрова есть опасность распространения огня.

В настоящее время на месте находятся работники органов местного управления и лесного хозяйства. Также к тушению пожара привлечены 2 пожарные машины.

Сообщается, что территория относится в Гирканскому национальному парку.