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В Лянкяран-Астаринской зоне наблюдались осадки и грозы

В Лянкяран-Астаринской зоне наблюдались осадки и грозы По информации на 9:00 15 июля, в большинстве районов Азербайджана осадков не наблюдалось.
Экология
15 июля 2024 г. 10:01
В Лянкяран-Астаринской зоне наблюдались осадки и грозы

По информации на 9:00 15 июля, в большинстве районов Азербайджана осадков не наблюдалось.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако днем 14-го июля в некоторых частях Лянкяран-Астаринской зоны наблюдались кратковременные дожди и грозы. В Астаре и Лянкяране количество выпавших осадков составило 4 мм.

14 июля в Дашкесане, Ширване и Джульфе северо-западный ветер усилился до 19 м/с, что соответствует ранее объявленному желтому уровню погодной опасности.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 34 градуса, в Нахчыванской АР - 37 градусов, в Аранских районах - 36 градусов, в горных районах - 26 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəran-Astara zonasında şimşək çaxıb, yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

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