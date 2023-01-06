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В лесу Топхана высадили дубы, грабы и каркасы

В лесу Топхана высадили дубы, грабы и каркасы Начато восстановление леса Топхана, вырубленного армянами в 1988 году. На территории высажены дубы, грабы и каркасы.
Экология
6 января 2023 г. 14:21
В лесу Топхана высадили дубы, грабы и каркасы

Начато восстановление леса Топхана, вырубленного армянами в 1988 году. На территории высажены дубы, грабы и каркасы.

Как сообщает Report, об этом начальник Службы развития лесов Халыгверди Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"На территории также засеяны семена деревьев. Процесс будет продолжаться, лес Топхана будет восстановлен. В первую очередь, мы высадили на этой территории дубы, грабы и каркасы. Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов проводят анализ леса. В соответствии с результатами анализа будут направлены предложения в соответствующие структуры.

Сотрудники министерства также занимаются созданием зеленых полос в Лачыне и Шуше. Из Турции привезено 49 тыс. саженцев для высадки на освобожденных территориях", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Topxana meşəsində palıd, vələs, dağdağan ağacları əkilib

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