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На территории "Леса дружбы" высажено более 63 тыс. деревьев

На территории "Леса дружбы" высажено более 63 тыс. деревьев На территории "Леса дружбы" Комплекса азербайджано-турецкого международного лесного учебного центра" и на окружающих склонах, сотрудниками Регионального центра лесного хозяйства на 73 гектарах было высажено более 63 тыс. саженцев деревьев различных пород.
Экология
1 февраля 2023 г. 10:53
На территории Леса дружбы высажено более 63 тыс. деревьев

На территории "Леса дружбы" Комплекса азербайджано-турецкого международного лесного учебного центра" и на окружающих склонах, сотрудниками Регионального центра лесного хозяйства на 73 гектарах было высажено более 63 тыс. саженцев деревьев различных пород.

Об этом Report сообщил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов.

Он сказал, что за последнюю неделю на территории "Леса дружбы" в Джабраильском районе и на окружающих склонах было высажено 13 530 саженцев деревьев: "В рамках проекта, реализуемого по совместной инициативе Азербайджана и Турции, посадка деревьев на территории комплекса начались с конца прошлого года".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dostluq Meşəsi"ndə 63 mindən çox ağac əkilib

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