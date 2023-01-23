В "Лесу дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев

За последнюю неделю на более чем 10 гектарах "Леса дружбы" в Джебраильском районе посажено 8100 саженцев.

За последнюю неделю на более чем 10 гектарах "Леса дружбы" в Джебраильском районе посажено 8100 саженцев.

Как заявил Report официальный представитель Службы развития лесов Джаббар Гарибов, с конца прошлого года в "Лесу дружбы" на территории комплекса "Азербайджано-турецкий международный лесной учебный центр", "Умный питомник" и "Лес дружбы", созданного в Джебраильском районе по совместной инициативе Азербайджана и Турции, и на прилегающих территориях проводятся мероприятия по посадке деревьев.

"На сегодняшний день в рамках проекта на более чем 54 гектарах "Леса дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тысяч саженцев различных деревьев", - добавил он.