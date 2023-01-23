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В "Лесу дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев

В "Лесу дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев За последнюю неделю на более чем 10 гектарах "Леса дружбы" в Джебраильском районе посажено 8100 саженцев.
Экология
23 января 2023 г. 12:24
В Лесу дружбы и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев

За последнюю неделю на более чем 10 гектарах "Леса дружбы" в Джебраильском районе посажено 8100 саженцев.

Как заявил Report официальный представитель Службы развития лесов Джаббар Гарибов, с конца прошлого года в "Лесу дружбы" на территории комплекса "Азербайджано-турецкий международный лесной учебный центр", "Умный питомник" и "Лес дружбы", созданного в Джебраильском районе по совместной инициативе Азербайджана и Турции, и на прилегающих территориях проводятся мероприятия по посадке деревьев.

"На сегодняшний день в рамках проекта на более чем 54 гектарах "Леса дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тысяч саженцев различных деревьев", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dostluq Meşəsi"ndə və ətrafdakı yamaclarda bugünədək 50 minə yaxın ağac əkilib

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