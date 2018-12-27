Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В лесной полосе пяти районов Азербайджана установлены камеры".

Как сообщает Report, об этом во время проведенного в министерстве экологии и природных ресурсов диалога с НПО и представителями медиа на тему "Экологическая повестка в призме видения СМИ и общественности: предстоящие в сфере окружающей среды работы и анализы" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По ее словам, камеры в основном установлены в местах, где присутствует вмешательство извне: "В 2018 году камеры установлены в лесах Закатальского, Огузского, Шекинского, Габалинского и Гахского районов. Работа будет продолжена и в будущем году".

Замминистра отметил, что в 2019 году, по мере увеличения числа камер, предусматривается создание операторского центра: "Камеры работают круглосуточно и снабжены солнечными батареями".