В Латвии запретили охоту на рысей

Служба лесного хозяйства Латвии не будет выдавать лицензии на охоту на рысей в связи с планами включить этот вид млекопитающих в список охраняемых животных.

Служба лесного хозяйства Латвии не будет выдавать лицензии на охоту на рысей в связи с планами включить этот вид млекопитающих в список охраняемых животных.

Как передает Report, об этом сообщает Baltic News Network.

В Латвии охота на крупных млекопитающих разрешена только в связи с выдачей лицензии государственного лесничества в связи с необходимостью подсчета и охраны видов с малочисленными популяциями.

Кабинет министров страны в ближайшее время планирует включить Евразийскую рысь в число охраняемых государством видов, в связи с чем в результате переговоров было принято решение не выдавать лицензии на отстрел больших кошек этой зимой. По информации исполнительных органов власти, до этого в рамках лицензий на отстрел, охотники могли убить до 40% популяции рысей.