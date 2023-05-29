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В Лачынском районе в природу выпущены восточно-кавказские туры и соколы, а в реку Хакари – различные виды рыб

В Лачынском районе в природу выпущены восточно-кавказские туры и соколы, а в реку Хакари – различные виды рыб 28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии выпуска в природу на территории Лачынского района восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также в рамках восстано
Экология
29 мая 2023 г. 00:33
В Лачынском районе в природу выпущены восточно-кавказские туры и соколы, а в реку Хакари – различные виды рыб

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии выпуска в природу на территории Лачынского района восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также в рамках восстановления водной экосистемы на освобожденных от оккупации территориях – выпуска в реку Хакари более 32 тысяч сазанов, лососей и золотых пятнистых форелей.

Как сообщает Report, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Сначала с участием президента Ильхама Алиева в рамках реализации проектов реинтродукции в стране на территорию района были выпущены восточно-кавказские туры и соколы со специальными сигналопередающими ошейниками.

Было сообщено, что в нашей стране восточно-кавказские туры больше всего распространены на южном и восточном склонах Большого Кавказа. Численность этих животных, обитающих в основном на высоте 1000-3000 метров над уровнем моря, в Азербайджане составляет 7-8 тысяч голов. Активность восточно-кавказских туров меняется в зависимости от сезона и кормовой базы. Хотя эти животные некогда обитали в горах Малого Кавказа, впоследствии их поголовье на этой территории сократилось.

Также было подчеркнуто, что соколы, занесённые в Красную книгу, завезены в Азербайджан из Катара. Ранее около 200 соколов в рамках программы Министерства экологии и природных ресурсов и Государства Катар были выпущены в дикую природу на территории Хызинского, Сиязаньского и Шабранского районов с целью поддержки развития биологического разнообразия нашей страны.

Главе государства был преподнесен памятный подарок.

Было отмечено, что после освобождения Лачынского района от оккупации на территории района 5-8 сентября 2022 года был проведен мониторинг. В ходе него был установлен факт сожжения в 10 различных местах на территории города Лачын зеленых угодий площадью 13 гектаров, а на территории, именуемой Лачынская дорога, – 448,8 гектара лесных угодий. Выявлено, что в результате сожжения зеленых угодий были уничтожены 7135 деревьев различных видов, участок густого леса.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в церемонии выпуска в реку Хакари более 32 тысяч сазанов, лососей и золотых пятнистых форелей для восстановления водной экосистемы на освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства был проинформирован об исследовании впервые после тридцатилетнего периода видов флоры и фауны в Карабахе и Восточном Зангезуре с целью увеличения и восстановления популяции редких и чувствительных видов, проделанной работе и перспективах, связанных с третьим изданием Красной книги, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что за минувший период на освобожденных от оккупации территориях из видов фауны в свои исторические ареалы были возвращены 33 джейрана. Для устранения таких негативных фактов, как нарушение экологического баланса в период почти тридцатилетней оккупации, фрагментизация мест обитания присущих региону видов, меры по оказанию поддержки процессу естественного восстановления будут продолжаться.

Отмечалось, что сеть гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга, полностью разрушенная в период оккупации, будет реконструирована и модернизирована. На протекающих через территорию реках сооружены 11 автоматических гидрологических, в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском и Зангиланском районах – 5 автоматических метеорологических, на территории «умного села» в Зангиланском районе – автоматическая агрометеорологическая, а также в целях сохранения под контролем радиационного фона на трансграничных территориях – автоматические радиоэкологические станции.

Наряду с этим, была представлена информация о работе, проделанной в области управления твердыми бытовыми отходами, сформировавшими на освобожденных от оккупации территориях. Подчеркивалось, что для управления отходами на этих территориях в соответствии с современными стандартами приобретены техника и оборудование специального назначения и подготовлена Региональная стратегия.

Затем президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством предназначенных для отдыха домов коттеджного типа.

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Версия на английском языке East Caucasian turs, falcons released into the wild, different species of fish into Hakari river
Версия на азербайджанском языке Laçın rayonunda Şərqi Qafqaz turları və şahin quşları təbiətə, müxtəlif növ balıqlar Həkəri çayına buraxılıb

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