В Лачынском районе в природу выпущены восточно-кавказские туры и соколы, а в реку Хакари – различные виды рыб

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии выпуска в природу на территории Лачынского района восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также в рамках восстано

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии выпуска в природу на территории Лачынского района восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также в рамках восстановления водной экосистемы на освобожденных от оккупации территориях – выпуска в реку Хакари более 32 тысяч сазанов, лососей и золотых пятнистых форелей.

Как сообщает Report , министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Сначала с участием президента Ильхама Алиева в рамках реализации проектов реинтродукции в стране на территорию района были выпущены восточно-кавказские туры и соколы со специальными сигналопередающими ошейниками.

Было сообщено, что в нашей стране восточно-кавказские туры больше всего распространены на южном и восточном склонах Большого Кавказа. Численность этих животных, обитающих в основном на высоте 1000-3000 метров над уровнем моря, в Азербайджане составляет 7-8 тысяч голов. Активность восточно-кавказских туров меняется в зависимости от сезона и кормовой базы. Хотя эти животные некогда обитали в горах Малого Кавказа, впоследствии их поголовье на этой территории сократилось.

Также было подчеркнуто, что соколы, занесённые в Красную книгу, завезены в Азербайджан из Катара. Ранее около 200 соколов в рамках программы Министерства экологии и природных ресурсов и Государства Катар были выпущены в дикую природу на территории Хызинского, Сиязаньского и Шабранского районов с целью поддержки развития биологического разнообразия нашей страны.

Главе государства был преподнесен памятный подарок.

Было отмечено, что после освобождения Лачынского района от оккупации на территории района 5-8 сентября 2022 года был проведен мониторинг. В ходе него был установлен факт сожжения в 10 различных местах на территории города Лачын зеленых угодий площадью 13 гектаров, а на территории, именуемой Лачынская дорога, – 448,8 гектара лесных угодий. Выявлено, что в результате сожжения зеленых угодий были уничтожены 7135 деревьев различных видов, участок густого леса.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в церемонии выпуска в реку Хакари более 32 тысяч сазанов, лососей и золотых пятнистых форелей для восстановления водной экосистемы на освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства был проинформирован об исследовании впервые после тридцатилетнего периода видов флоры и фауны в Карабахе и Восточном Зангезуре с целью увеличения и восстановления популяции редких и чувствительных видов, проделанной работе и перспективах, связанных с третьим изданием Красной книги, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что за минувший период на освобожденных от оккупации территориях из видов фауны в свои исторические ареалы были возвращены 33 джейрана. Для устранения таких негативных фактов, как нарушение экологического баланса в период почти тридцатилетней оккупации, фрагментизация мест обитания присущих региону видов, меры по оказанию поддержки процессу естественного восстановления будут продолжаться.

Отмечалось, что сеть гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга, полностью разрушенная в период оккупации, будет реконструирована и модернизирована. На протекающих через территорию реках сооружены 11 автоматических гидрологических, в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском и Зангиланском районах – 5 автоматических метеорологических, на территории «умного села» в Зангиланском районе – автоматическая агрометеорологическая, а также в целях сохранения под контролем радиационного фона на трансграничных территориях – автоматические радиоэкологические станции.

Наряду с этим, была представлена информация о работе, проделанной в области управления твердыми бытовыми отходами, сформировавшими на освобожденных от оккупации территориях. Подчеркивалось, что для управления отходами на этих территориях в соответствии с современными стандартами приобретены техника и оборудование специального назначения и подготовлена Региональная стратегия.

Затем президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством предназначенных для отдыха домов коттеджного типа.