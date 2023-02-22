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В реку Хакари в Лачыне выпущены мальки золотой крапчатой форели

В реку Хакари в Лачыне выпущены мальки золотой крапчатой форели В районе села Сус Лачынского района в реку Хакари было выпущено 1 500 мальков золотой форели, занесенной в "Красную книгу" Азербайджана.
Экология
22 февраля 2023 г. 14:49
В реку Хакари в Лачыне выпущены мальки золотой крапчатой форели

В районе села Сус Лачынского района в реку Хакари было выпущено 1 500 мальков золотой крапчатой форели, занесенной в "Красную книгу" Азербайджана.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, мероприятие прошло с участием членов рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и представителей СМИ.

Также в реки Бяситчай, Хакаричай, Баргушад и Кёндяляын, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов, выпущено 408 тыс. мальков, а в водохранилища Суговушан и Хачынчай - 400 тыс. мальков золотой крапчатой форели и сазана (белый амур, белый толстолобик).

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında Həkəri çayına qızılxallı farel balıqları buraxılıb

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