В Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам

В городе Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республи

В городе Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, в заседании принимали участие представленные в рабочей группе сотрудники госучреждений, представители Межведомственного центра и специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), представители юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1" в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

На заседании обсуждались вопросы реконструкции систем питьевого водоснабжения в городе Лачыне, обеспечения минимального воздействия на окружающую среду при реализации дорожно-инфраструктурных проектов, организация рационального использования месторождений полезных ископаемых, применение современных технологий на освобожденных от оккупации территориях и др.