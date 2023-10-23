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В Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам

В Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам В городе Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республи
Экология
23 октября 2023 г. 15:10
В Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам

В городе Лачыне прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, в заседании принимали участие представленные в рабочей группе сотрудники госучреждений, представители Межведомственного центра и специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), представители юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1" в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

На заседании обсуждались вопросы реконструкции систем питьевого водоснабжения в городе Лачыне, обеспечения минимального воздействия на окружающую среду при реализации дорожно-инфраструктурных проектов, организация рационального использования месторождений полезных ископаемых, применение современных технологий на освобожденных от оккупации территориях и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEkoloji məsələlər üzrə işçi qrupun Laçındakı iclasında müzakirə olunan məsələlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

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