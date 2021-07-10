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В Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов

В Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце.
Экология
10 июля 2021 г. 01:40
В Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов

Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце.

Как передает Report со ссылкой на местную газета Al Rai, нынешнее лето в эмирате, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет.

На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей эмирата экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.

"Подобные высокие температуры объясняются прежде всего близостью Кувейта к тропику Рака (также Северный тропик - ред.), где солнце находится прямо перпендикулярно ему. Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия (формирующийся в Индийском океане тропический циклон с ветрами от 14-17 м/с и выше - ред.), влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака", - приводит издание слова члена Арабского союза астрономии и космических наук Бадра аль-Амира.

Специалист отмечает, что традиционно в это время в Персидском заливе наступает сезон "Эль-Баварех", длящийся примерно 40 дней и характеризующийся "высокой скоростью ветров за счет большой разницы между атмосферным давлением на Аравийским полуострове и давлением индийской сезонной депрессии, достигающей региона". Он считает, что из-за серьезных изменений климата в регионе и в мире в течение ближайших 50 лет средняя температура воздуха в летнее время в Кувейте может достичь 60 градусов Цельсия.

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