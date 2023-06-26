В Куру выпущены мальки рыб

В Куру в очередной раз выпущены мальки рыб.

В Куру в очередной раз выпущены мальки рыб.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

Она отметила, что с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов, министерства сельского хозяйства, Агентства продбезопасности, исполнительной власти Нефтчалинского района, управления полиции на водном транспорте, Государственной пограничной службы и эковолонтеров в Куру были выпущены 600 тыс. мальков осетровых, выращенных в ООО Xıllı balıq, а также 10 тыс. мальков рыбы шипа, внесенной в "Красную книгу Азербайджана".

Представитель службы призвала предприятия по разведению рыб активно участвовать в акциях по выпуску мальков рыб в водоемы, способствовать увеличению рыбных запасов в стране.