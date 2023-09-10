В Куре поднялся уровень воды

На участке Кура, проходящем по территории Сальянского района, уровень воды поднялся до 1 метра.
Как передает аранского бюро
Особенно это проявляется в нижнем течении реки - на участке, проходящем через Сальянский район. Только за последние два дня уровень воды на указанном участке поднялся на 95 сантиметров.
Это положительно сказалось на продуктивной работе стационарных и плавучих водяных насосов, установленных на берегу реки.
По мнению специалистов, процесс продолжится в течение нескольких дней.