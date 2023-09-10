В Куре поднялся уровень воды

На участке Кура, проходящем по территории Сальянского района, уровень воды поднялся до 1 метра.

На участке Кура, проходящем по территории Сальянского района, уровень воды поднялся до 1 метра.

Как передает аранского бюро Report , дождливая погода, в последние дни наблюдающаяся на территории страны, сказалась на подъеме уровня воды как в горных реках, так и Куре.

Особенно это проявляется в нижнем течении реки - на участке, проходящем через Сальянский район. Только за последние два дня уровень воды на указанном участке поднялся на 95 сантиметров.

Это положительно сказалось на продуктивной работе стационарных и плавучих водяных насосов, установленных на берегу реки.

По мнению специалистов, процесс продолжится в течение нескольких дней.