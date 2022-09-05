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В Кельбаджаре и Лачыне проведена геологическая оценка рудных и нерудных месторождений

В Кельбаджаре и Лачыне проведена геологическая оценка рудных и нерудных месторождений С целью укрепления минерально-сырьевой базы в течение 8 месяцев текущего года были проведены геологоразведочные работы в рудных районах Малого и Большого Кавказа, а также в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.
Экология
5 сентября 2022 г. 10:02
В Кельбаджаре и Лачыне проведена геологическая оценка рудных и нерудных месторождений

С целью укрепления минерально-сырьевой базы в течение 8 месяцев текущего года были проведены геологоразведочные работы в рудных районах Малого и Большого Кавказа, а также в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.

Об этом Report сообщил начальник Национальной геологоразведочной службы Али Алиев.

Он отметил, что проведены геологические, диагностические и оценочные работы на участках Гёйгёль, Бузлуг, Кюнгют, на рудных и нерудных месторождениях Кяльбаджарского и Лачинского районов. По итогам гидрогеологического мониторинга, на месторождениях термальных минеральных вод Юхары и Ашагы Истису, Минкенд, Тутхун, Мозчай, Гарасу выявлены изменения в гидрорежиме региона за последние 30 лет.

“На территории Физулинского и Агдамского районов проведена ревизия более 800 колодцев и 59 кяхризов, которые включены в кадастр подземных вод", - сказал он.

По словам Алиева, в настоящее время в южном регионе в целом продолжаются геологические работы, а в Джалилабадско-Масаллинской зоне – мониторинг подземных вод.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər və Laçında filiz və qeyri-filiz yataqlarında geoloji qiymətləndirmə aparılıb

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