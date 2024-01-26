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В Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря

В Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря Правительство Казахстана утвердило постановление о создании Научно-исследовательского института Каспийского моря, разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации.
Экология
26 января 2024 г. 12:54
В Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря

Правительство Казахстана утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании Научно-исследовательского института Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

Научно-исследовательский институт будет заниматься изучением экологических проблем Каспийского моря, проблемой снижения уровня воды, причинами массовой гибели тюленей и рыб, вопросами сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауны, акватории и его побережий.

НИИ позволит обеспечить тесное сотрудничество с исследователями из других прикаспийских государств.

Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

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