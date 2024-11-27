В КАСПКОМ обсудили создание рабочей группы по изменению климата

На 8-й сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ) обсудили вопрос создания рабочей группы, которая будет заниматься проблемами, связанными с изменением климата.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, в сессии, которая прошла в онлайн-формате при организации Ирана, приняла участие делегация Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана.

На мероприятии представители гидрометеорологических служб стран-участниц обсудили результаты наблюдений за Каспийским морем, обменялись мнениями о разработке климатических бюллетеней и сотрудничестве с Тегеранской конвенцией. Особое внимание уделено негативным последствиям изменения климата, в частности колебаниям уровня моря.

Принято решение провести следующую сессию КАСПКОМ в Казахстане.