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В КАСПКОМ обсудили создание рабочей группы по изменению климата

В КАСПКОМ обсудили создание рабочей группы по изменению климата
Экология
27 ноября 2024 г. 13:11
В КАСПКОМ обсудили создание рабочей группы по изменению климата

На 8-й сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ) обсудили вопрос создания рабочей группы, которая будет заниматься проблемами, связанными с изменением климата.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, в сессии, которая прошла в онлайн-формате при организации Ирана, приняла участие делегация Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана.

На мероприятии представители гидрометеорологических служб стран-участниц обсудили результаты наблюдений за Каспийским морем, обменялись мнениями о разработке климатических бюллетеней и сотрудничестве с Тегеранской конвенцией. Особое внимание уделено негативным последствиям изменения климата, в частности колебаниям уровня моря.

Принято решение провести следующую сессию КАСПКОМ в Казахстане.

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Версия на азербайджанском языке İqlim dəyişikliyi fonunda Xəzər dənizi üzrə işçi qrup yaradılması müzakirə edilib

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