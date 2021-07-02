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В Каспийском море произошла массовая гибель рыбы

В Каспийском море произошла массовая гибель рыбы Работниками Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства в Дагестане (Россия) на побережье Каспийского моря обнаружено большое количество погибшей рыбы.
Экология
2 июля 2021 г. 03:42
В Каспийском море произошла массовая гибель рыбы

Работниками Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства в Дагестане (Россия) на побережье Каспийского моря обнаружено большое количество погибшей рыбы.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре управления регионом (ЦУР) Дагестана.

"На исследованном побережье обнаружено большое количество погибшей рыбы частиковых видов (сазан и карась). Точечный подсчет невозможен ввиду размера площади происшествия свыше 100 гектаров", - приводят в ЦУР информацию Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства.

Отмечается, что техногенных факторов гибели рыбы не зафиксировано. Она произошла в результате природного явления.

Предполагаемой причиной гибели рыбы является воздействие приливно-отливного течения в прибрежной части Каспийского моря, спровоцированного сильными ветрами, когда сначала вода вместе с рыбой заливает побережье, а потом резко отходит обратно, а рыба остается в быстро высыхающих углублениях.

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