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В Каспийском море будет проведен очередной мониторинг

В Каспийском море будет проведен очередной мониторинг 4 ноября научно-исследовательское судно имени Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева выйдет в море для проведения очередного мониторинга в Каспийском море.
Экология
2 ноября 2022 г. 09:46
В Каспийском море будет проведен очередной мониторинг

4 ноября научно-исследовательское судно, носящее имя Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, выйдет в море для проведения очередного мониторинга в Каспийском море.

Как сообщил Report руководитель экспедиционной группы, начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов, экспедиционная группа в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Институтов зоологии и физиологии до 16 ноября проведет исследования в зонах Юго-Восточного Голтука, Кюрдили и Лянкяран в южной акватории Каспийского моря.

В ходе мониторинга на 19 участках будут взяты пробы воды, грунта, донных отложений, зоопланктона, бентоса и атмосферного воздуха над морем, проведены гидрометеорологические измерения и изучено биоразнообразие.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində növbəti monitorinqlər keçiriləcək

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