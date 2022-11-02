В Каспийском море будет проведен очередной мониторинг

4 ноября научно-исследовательское судно имени Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева выйдет в море для проведения очередного мониторинга в Каспийском море.

4 ноября научно-исследовательское судно, носящее имя Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, выйдет в море для проведения очередного мониторинга в Каспийском море.

Как сообщил Report руководитель экспедиционной группы, начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов, экспедиционная группа в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Институтов зоологии и физиологии до 16 ноября проведет исследования в зонах Юго-Восточного Голтука, Кюрдили и Лянкяран в южной акватории Каспийского моря.

В ходе мониторинга на 19 участках будут взяты пробы воды, грунта, донных отложений, зоопланктона, бентоса и атмосферного воздуха над морем, проведены гидрометеорологические измерения и изучено биоразнообразие.