В Каспийское море выпущены мальки лосося

В целях охраны водных биоресурсов и стабилизации популяции рыб в акваторию Каспийского моря в Гарадагском районе выпущены мальки лосося.

В целях охраны водных биоресурсов и стабилизации популяции рыб в акваторию Каспийского моря в Гарадагском районе выпущены мальки лосося.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев, выпуск мальков проводился с участием должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудников Управления полиции на водном транспорте.

Глава Службы отметил, что в рамках мероприятия в Каспийское море было выпущено 10 тыс. мальков лосося.