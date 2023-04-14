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В Каспийское море выпущены мальки лосося

В Каспийское море выпущены мальки лосося В целях охраны водных биоресурсов и стабилизации популяции рыб в акваторию Каспийского моря в Гарадагском районе выпущены мальки лосося.
Экология
14 апреля 2023 г. 19:47
В Каспийское море выпущены мальки лосося

В целях охраны водных биоресурсов и стабилизации популяции рыб в акваторию Каспийского моря в Гарадагском районе выпущены мальки лосося.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев, выпуск мальков проводился с участием должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудников Управления полиции на водном транспорте.

Глава Службы отметил, что в рамках мероприятия в Каспийское море было выпущено 10 тыс. мальков лосося.

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