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В Каспийское море выпущено более миллиона мальков рыб

В Каспийское море выпущено более миллиона мальков рыб Сегодня в Каспийское море выпущено более миллиона мальков рыб.
Экология
21 ноября 2023 г. 15:29
В Каспийское море выпущено более миллиона мальков рыб

Сегодня в Каспийское море выпущено более миллиона мальков рыб.

Как передает Report, об этом на фестивале фламинго сообщил журналистам начальник службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

По его словам, сегодняшний фестиваль посетили более 300 человек: "В рамках фестиваля с территории Национального парка Гызылагадж в Каспийское море было выпущено около миллиона мальков рыб".

Начальник службы также отметил, что в настоящее время нет точных цифр по количеству фламинго в Азербайджане: "Фламинго есть и в Гызылагадже, и на Абшероне, и в Ширванском национальном парке".

Отметим, что сегодня в Национальном парке Гызылагадж в Лянкяране впервые прошел фестиваль фламинго.

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