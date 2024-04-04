В Карабахе прошла акция по посадке деревьев

В Карабахе прошла акция по посадке деревьев в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В Карабахе прошла акция по посадке деревьев в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает карабахское бюро Report, акция прошла в Тертерском районе, на территории между селами Бурудж и Хорузлу.

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), сотрудники первого в Азербайджане проекта по подготовке женщин-саперов, реализуемого Международным фондом "Евразия Пресс" , а также члены семей жертв мин.

В рамках акции посажено 3 300 деревьев.