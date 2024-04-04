О нас

В Карабахе прошла акция по посадке деревьев

В Карабахе прошла акция по посадке деревьев В Карабахе прошла акция по посадке деревьев в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Экология
4 апреля 2024 г. 13:06
В Карабахе прошла акция по посадке деревьев

В Карабахе прошла акция по посадке деревьев в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает карабахское бюро Report, акция прошла в Тертерском районе, на территории между селами Бурудж и Хорузлу.

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), сотрудники первого в Азербайджане проекта по подготовке женщин-саперов, реализуемого Международным фондом "Евразия Пресс" , а также члены семей жертв мин.

В рамках акции посажено 3 300 деревьев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMina Xəbərdarlığı Günü ilə bağlı Qarabağda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Самое важное

Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi