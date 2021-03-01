В Карабахе началось восстановление лесов

В целом планируется посадить более 400 000 саженцев древесных пород

Весенний сезон посадки деревьев в Азербайджане начнется 9 марта в Зангиланском районе.

Начальник службы развития лесов Намик Хыдыров сообщил Report, что на открытых, вырубленных и охваченных пожаром участках земель лесного фонда Зангиланского района с участием сотрудников службы с соблюдением карантинных правил будут посеяны семена и посажены различные деревья, соответствующие местным условиям.

Н.Хыдыров отметил, что в соответствии с планом весеннего посева, на 200 гектарах земель лесного фонда по всей стране планируется провести работы по восстановлению лесов, посадить в соответствии с климатическими условиями каждого региона в целом более 400 000 саженцев древесных пород".