В Карабахе на площади 100 га будут высажены деревья

"В рамках Зеленого марафона на территории Баку и Абшеронского полуострова было посажено около 400 тыс. деревьев, а в осенне-зимний сезон планируется высадить еще 800 тыс. деревьев. В поселках Ходжасан, Мушвигабад, вдоль дороги Баку-Сумгайыт, шоссе в север

"В рамках Зеленого марафона на территории Баку и Абшеронского полуострова было посажено около 400 тыс. деревьев, а в осенне-зимний сезон планируется высадить еще 800 тыс. деревьев. В поселках Ходжасан, Мушвигабад, вдоль дороги Баку-Сумгайыт, шоссе в северо-западном, северном и южном направлениях тоже планируется высадка деревьев".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Он отметил, что на освобожденных территориях планируется высадка деревьев на площади порядка 100 га: "В парке дружбы совместно с нашими турецкими братьями мы посадим деревья на территории в 32 га в Зангилане, на 40 га - в Джебраиле, на 10 га - в Агдаме и других территориях".