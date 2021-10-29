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В Карабахе на площади 100 га будут высажены деревья 

В Карабахе на площади 100 га будут высажены деревья  "В рамках Зеленого марафона на территории Баку и Абшеронского полуострова было посажено около 400 тыс. деревьев, а в осенне-зимний сезон планируется высадить еще 800 тыс. деревьев. В поселках Ходжасан, Мушвигабад, вдоль дороги Баку-Сумгайыт, шоссе в север
Экология
29 октября 2021 г. 13:36
В Карабахе на площади 100 га будут высажены деревья 

"В рамках Зеленого марафона на территории Баку и Абшеронского полуострова было посажено около 400 тыс. деревьев, а в осенне-зимний сезон планируется высадить еще 800 тыс. деревьев. В поселках Ходжасан, Мушвигабад, вдоль дороги Баку-Сумгайыт, шоссе в северо-западном, северном и южном направлениях тоже планируется высадка деревьев".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Он отметил, что на освобожденных территориях планируется высадка деревьев на площади порядка 100 га: "В парке дружбы совместно с нашими турецкими братьями мы посадим деревья на территории в 32 га в Зангилане, на 40 га - в Джебраиле, на 10 га - в Агдаме и других территориях".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə 100 hektara yaxın sahədə ağac əkiləcək

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