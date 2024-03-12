В Йел чершенбеси посажено более 50 тысяч деревьев

В Йел чершенбеси за один день было посажено 50 044 саженцев различных видов деревьев, посеяно 100 кг семян.

В Йел чершенбеси было посажено 50 044 саженца различных видов деревьев, посеяно 100 кг семян.

Об этом Report сообщил начальник Службы развития лесов Рамик Ашрафов.

Он отметил, что в течение дня на землях лесного фонда Губинского, Шекинского, Огузского, Бейлаганского, Агджабединского, Имишлинского, Евлахского, Бардинского, Зардабского, Агдашского, Гёйгёльского, Гёранбойского, Агстафинского и Товузского районов были проведены мероприятия по посадке деревьев, посеяны саженцы, соответствующие различным почвенно-климатическим условиям каждого региона.

С начала весеннего посевного сезона до сегодняшнего дня на землях лесного фонда страны сотрудниками региональных лесохозяйственных центров высажено 1 285 000 саженцев различных видов деревьев, посеяно 10 200 кг семян.