В июне погода была дождливой 24 дня, 38 раз зарегистрирован град

В июне на территории страны осадки были интенсивными и сильными с ливневым характером преимущественно в горных и предгорных районах.

В июне на территории страны осадки были интенсивными и сильными с ливневым характером преимущественно в горных и предгорных районах.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, первый месяц лета характеризовался неустойчивой погодой.

"За месяц 11- 24 дней в регионах были дождливыми, в основном в северных и восточных районах осадки многократно превышали норму. В Гусаре - в 3,2 раза, Гахе -2,8 раза, Сабирабаде - 2 раза.

По словам Н.Махмудова, месячная норма в Губе составила 169%, Шеки - 143%, Балакяне - 131%, Загатале - 118%, в Гяндже - 111%, Гедабеке - 117%, в Джафархане - 106%. А в Лянкяранско-Астаринской зоне было зафиксировано относительно небольшое количество осадков, составившее 23-70% месячной нормы:

"Осадков в виде града в июне этого года было чаще, чем в прошлом году. Так, за месяц град зарегистрирован 38 раз. А в прошлом году было 18.

Наибольший диаметр града был зафиксирован 1 июня этого года в селах Чяманли и Сарыджалы Агдамского района-30-35 мм".

По словам начальника службы, в результате интенсивных дождей водность в реках увеличилась, через некоторые реки прошли сели. В июне было зафиксировано 55 сходов селей, что является рекордом за многолетние наблюдения: "Несмотря на то, что погода была в основном неустойчивой, среднесуточная температура в Баку 24 дня была выше нормы (1-5°)".