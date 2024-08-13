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В Италии сообщили о загрязнении более трети водоемов и побережий страны

В Италии сообщили о загрязнении более трети водоемов и побережий страны Более трети из почти 400 проб воды водоемов и морской воды в 19 регионах Италии не соответствуют экологическим нормам.
Экология
13 августа 2024 г. 21:10
В Италии сообщили о загрязнении более трети водоемов и побережий страны

Более трети из почти 400 проб воды водоемов и морской воды в 19 регионах Италии не соответствуют экологическим нормам.

Как передает Report, это следует из совместного исследования национальной ассоциации Legambiente и организаций Goletta verde и Goletta dei laghi.

"В 36% проанализированных проб, взятых в летние месяцы, обнаружены элементы загрязнения. Показатель по воде в Средиземноморье ухудшился: в 2023 году показатель несоответствия был 36% проб, а в 2022 году - 31%. Еще хуже ситуация с водоемами Апеннин, негативный результат пробы воды из которых увеличился на 10% в этом году по сравнению с прошлым. Из 129 проб, взятых в 39 озерах Италии, 33% не соответствуют нормам (по сравнению с 23% в 2023 году) и свидетельствуют о превышении уровня загрязнения. В случае с водами из рек уровень загрязнения взятых проб достигает 60%, и лишь 40%, менее половины, соответствует нормам", - следует из результатов анализа.

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