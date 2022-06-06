О нас

В Хырдалане незаконно вырублены деревья и кустарники

В Хырдалане незаконно вырублены деревья и кустарники Прошлой ночью в Хырдалане были вырублены деревья и кустарники.
Экология
6 июня 2022 г. 19:57
В Хырдалане незаконно вырублены деревья и кустарники

Прошлой ночью в Хырдалане были вырублены деревья и кустарники.

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что в городе Хырдалане, на улице Галибият на территории, принадлежащей гражданину Талеху Нифталиеву, в ночное время было вырублено 23 дерева и 32 кустарника в целях проведения строительных работ: "Поскольку сумма причиненного ущерба составляет состав преступления, собранные документы будут отправлены в Генпрокуратуру”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ötən gecə Xırdalanda tikintiyə görə 23 ağac və 32 kol kəsilib

Самое читаемое

В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi